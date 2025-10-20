С понсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи коментар в социалните мрежи за предстоящия мач с Лудогорец. Двубоят между двата тима е на 27 октомври в Бистрица.

"Идва мачът на истината. Ще видим докъде сме стигнали в развитието си", написа Найденов.

Един от запалянковците написа на Найденов: "Майсторе, да не си посмял да лягаш другата седмица". На което силният човек в ЦСКА 1948 отговори: "Аз да не съм Левски бре...". По-надолу бизнесменът добави: "Не лягам НИКОГА и за това не си приличаме с Левски".

ЦСКА 1948 заема второ място във временното класиране с 26 точки, с три по-малко от лидера Левски. Лудогорец е трети с 23 точки.