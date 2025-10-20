С тарши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов заяви, че отборът му не е заслужавал да загуби с 0:1 от Аланияспор през уикенда в 9-ия кръг на турското първенство. Според него пропуснатите възможности през първото полувреме и грешките в защитата в последните минути са били ключови за изхода на мача. Съперникът реализира попадението в 83-тата минута.

"Преди всичко бих искал да поздравя Аланияспор - започна Мъри. - Не мисля, че заслужавахме да загубим. Имахме много положения през първото полувреме, но за съжаление не успяхме да ги реализираме. В същото време не дадохме и на противника ни чисти ситуации.”

Това беше първо поражение през сезона за състава от Измир, като в предишните осем кръга той спечели 16 точки.

"След 60-ата минута започнахме да имаме проблеми при статичните положения- продължи Стоилов, цитиран от БТА. - Започнахме да правим някои грешки в защита, особено в последните минути, защото нашите играчи бяха изморени в тези моменти от срещата. Но умората в атакуващите ни футболисти доведе до грешки в защитата, защото това натежа на целия отбор. Нямахме много възможности за смени. А в такива мачове смените, които правите в последните 20 минути, могат наистина да повлияят на хода на играта. Възможно е да спечелите мача само със смени на футболистите от атаката.”

И въпреки че са допуснали само три гола от началото на сезона, футболистите на Стоилов имат доста проблеми в атаката, тъй като са вкарали само 11 попадения. Тимът няма изявен реализатор, а новите бразилски нападатели все още не могат да заменят напусналия в посока РБ Лайпциг (Германия) Ромуло. С по два гола са Жуан Сантош и нигерийският халф Денис Антъни.