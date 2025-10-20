С ъвременници сме на нещо, което са видели очите на нашите деди, Аспаруховите българи. През небосвода ще прелети Кометата Лимон (Lemon), която ще е в най-близкото си приближение до нашата планета от 1300 години насам.

Очаква се Лимон да се приближи до Земята във вторник на най-близкото си разстояние от около 1300 години, а добри възможности за наблюдение на зеленикавата космическа „снежна топка“ се очакват до 2 ноември.

Въпреки че кометата ще бъде трудна за наблюдение с просто око, тя може да бъде заснета с дълги експозиции на камера, насочена ниско в западното небе около час след залез слънце, според Националната астрономическа обсерватория на Япония, съобщава Kyodo.

Наблюдатели в района на Токачи в Хокайдо успяха ясно да снимат кометата близо до съзвездието Голяма мечка в северозападното небе между 17:30 и 19:00 часа в неделя.

Кометата, кръстена на обсерваторията „Маунт Лемън“ в американския щат Аризона, където беше открита по време на изследвания през януари, следва удължена елиптична орбита около слънцето.

Смята се, че за последно се е приближила до Земята преди около 1300 години, докато следващото приближаване се очаква след около 1100 години.

Кометата ще може да се гледа от 21 октомври вторник, до 2 ноември - ще се появи около час след залез слънце, което ще улесни наблюдението ѝ.

Възможно е да е по-малко видима с просто око на места с минимално светлинно замърсяване и при условия на ясно небе, уточнява K1.

Не го пропускайте, поколения ще се родят по земите ни, преди яркото небесно творение отново да се доближи до нас...

Росица Лаханова
