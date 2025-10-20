С ъвременници сме на нещо, което са видели очите на нашите деди, Аспаруховите българи. През небосвода ще прелети Кометата Лимон (Lemon), която ще е в най-близкото си приближение до нашата планета от 1300 години насам.
Очаква се Лимон да се приближи до Земята във вторник на най-близкото си разстояние от около 1300 години, а добри възможности за наблюдение на зеленикавата космическа „снежна топка“ се очакват до 2 ноември.
"Comment observer la comète Lemmon, déjà visible à l’œil nu", article pour trouver facilement la comète, écrit par l'astrophysicien @Josep_Trigo @ice_csic @CSIC @IEEC_space— Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) October 20, 2025
Въпреки че кометата ще бъде трудна за наблюдение с просто око, тя може да бъде заснета с дълги експозиции на камера, насочена ниско в западното небе около час след залез слънце, според Националната астрономическа обсерватория на Япония, съобщава Kyodo.
Comet C/2025 A6 (Lemmon) last night.— EricTheCat 🇺🇸 (@EricTheSpaceCat) October 20, 2025
Наблюдатели в района на Токачи в Хокайдо успяха ясно да снимат кометата близо до съзвездието Голяма мечка в северозападното небе между 17:30 и 19:00 часа в неделя.
Кометата, кръстена на обсерваторията „Маунт Лемън“ в американския щат Аризона, където беше открита по време на изследвания през януари, следва удължена елиптична орбита около слънцето.
Смята се, че за последно се е приближила до Земята преди около 1300 години, докато следващото приближаване се очаква след около 1100 години.
Кометата ще може да се гледа от 21 октомври вторник, до 2 ноември - ще се появи около час след залез слънце, което ще улесни наблюдението ѝ.
Comet C/2025 A6 (Lemmon) a non-periodic comet discovered in January 2025 that will make its closest approach to Earth on October 21, 2025. While not having a very impressive tail like C/2024 G3 (ATLAS) it does have a bright green core. pic.twitter.com/lWuMMLZ6TC— Tyler Rusin (@TheAstro_Cowboy) October 19, 2025
Възможно е да е по-малко видима с просто око на места с минимално светлинно замърсяване и при условия на ясно небе, уточнява K1.
Не го пропускайте, поколения ще се родят по земите ни, преди яркото небесно творение отново да се доближи до нас...Росица Лаханова