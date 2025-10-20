З вездата на Барселона Ламин Ямал продължава да привлича вниманието както на терена, така и извън него. Този път хит в социалните мрежи стана видео на младока и неговата приятелка Ники Никол, в което двамата танцуват.

"Ламин Ямал се появи заедно с партньорката си в най-новото видео на аржентинската певица, което със сигурност ще бъде популярната танцова песен през следващите седмици", пише Diario Sport.

Фланговият футболист не за първи път демонстрира танцувалните си умения, а клипове с негово участие бързо стават хит в мрежата.