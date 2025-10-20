В ойводи и четници, пушки, декори, сила и много родолюбие припомниха век по-късно за необявената война между България и Гърция. Възстановката обедини усилията на сдружение „Арамии“, Национално дружество „Традиция“ и регионални патриотични клубове от различни градове на страната. В полите на величествена Беласица отново се възкреси мъжеството и куража на петричани, изправили се пред войската на Гърция през 1925 година. Над 120 родолюбци, сред които лидерът на феновете на Левски Любомир Костадинов-Младежа, се включиха в историческата възстановка на Петричкия инцидент.

В емоционално обръщение към присъстващите кметът Димитър Бръчков благодари на сдр. „Арамии“ и на всички, които се включиха във възстановката.

„Благодаря Ви за уважението. Последните три дни обществеността и институциите в Петрич отдават именно уважение към смелостта, с която нашите предци изписват страниците на историята. Петричкият инцидент е един апотеоз на нашето чувство за справедливост и борбен дух. Въпреки организираната и добре въоръжена гръцка войска, никой тук не отстъпва. Това е върховно чувство на принадлежност към земя и род.

Клетва е дадена — към България и към Бог. Днес все повече поглеждаме в тези страници, припомняме си и сякаш нещо търсим – във възстановка, в документи, в снимки и текстове – търсим себе си. И виждаме, че единственият вариант за успех е единението. Беласица пази светлината на пламъка и молитвата, ехото на песните, имената на героите и сенките на много безименни. Бъдете горди. Нека всяка година да преживяваме тази гордост.

Имаме дълг – дълг към нашите достойни деди – да предадем техните ценности на следващите поколения".

Кметът получи плакет „100 години Петрички инцидент“ от организаторите на историческата възстановка – сдр. „Арамии“. С богата фолклорна програма продължи отбелязването на годишнината от Петричкия инцидент в полите на прекрасна Беласица. Поклон пред смелостта и духа на героите ни!