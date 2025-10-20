Д ублиращият отбор на ЦСКА победи Севлиево с 2:1 като гост на стадион „Раковски“ през 150 зрители в мач от 12-ия кръг на Втора лига.

Именно това ще е съперникът на първия отбор на „армейците“ в 1/16-финалите на Купата на България, като срещата е в сряда, 29 октомври.

ЦСКА II излезе напред в 37-ата минута с гол от дузпа на Марк-Емилио Папазов, а в 57-ата Йоан Борносузов удвои. В 72-рата минута Никола Борисов отбеляза с глава за 1:2.

С успеха дубълът на ЦСКА събра 18 точки не петото място във временното класиране, докато Севлиево е на незавидната 13-а позиция с 10 точки.