С енегалският футбол бе разтърсен от жестока трагедия! 18-годишен вратар беше отвлечен и убит от своите похитители.

Министерството на външните работи на страната излезе с официално изявление, в което потвърди, че младият футболист е намерен мъртъв в Гана. Шейх Туре е считан за голям талант, играе в Есприт Фуут - клуб, известен с работата си с млади играчи.

Похитителите го подвеждат да повярва, че отива на проби в професионален клуб, но всъщност го примамват в капан. Следва искане за откуп от семейството му за неговото освобождаване. Въпреки отчаяните опити да съберат необходимите средства, близките му не успяват да изпълнят исканията на похитителите. Престъпниците изпълняват заплахата си и убиват Шейх.

Сенегалската полиция започна съвместно разследване с полицията в Гана. Целта е да се стигне до пълната истина за случилото се и да се открият извършителите.

В ход е и процедура по връщането на тялото на Шейх в Сенегал. В официалното съобщение говорителят на министерството изрази дълбоко съчувствие към опечаленото семейство и подчерта, че разследването се води с най-голямо внимание и приоритет.

Властите в Сенегал отправиха ясен апел към всички клубове, треньори и родители да бъдат изключително внимателни по отношение на непроверени оферти за проби и трансфери в чужбина. Поставен е специален акцент върху това, че младите спортисти трябва задължително да използват официалните канали и да се консултират със спортните институции, преди да предприемат каквото и да е пътуване.