Г розна хулиганска проява застигна нищо неподозираща врата на жилищен блок в столичния квартал „Надежда“. Младежи в черни дрехи, прикрили лицата си с балаклави или качулки, на каквито им бе лепнат етикета "локали", омазали стъклото с... екскременти.

За случая алармира живущ в сградата, като споделя и кадри от възмутителната проява. На записите от охранителната камера се виждат „смелите“ локали, които се приближават към вратата. Един от тях носи в ръката си и фекалната маса, следва и действие.

„И локалите не са това, което бяха“, отбелязва Ангел Ангелов. Абсурдното в случая е, че въпросните момчета дори се снимат с миризливото си творение.

Дали за спомен? Дали за някакво предизвикателство? Вероятно снимките от „геройството“ няма да покажат на родителите си.

*Източник: GlasNews