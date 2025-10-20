Е дна от легендарните личности в българското кино Руси Чанев да бъде удостоен с приза "Почетен гражданин на Бургас". Това предлага в докладна записка кметът на Бургас Димитър Николов.

В предложението са изтъкнати доказаните му качества като професионалист и художествените му постижения в актьорската професия, както на театралната сцена и в киното. Също така и работата му като сценарист на едни от най-добрите български филми.

Богатата му творческа история започва, след като завършва актьорско майсторство в класа на проф. Боян Доновски във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“. Родом от Бургас, актьорът е работил в драматичният театър в Пловдив, Младежкия театър, Театър „София“, Народния театър „Иван Вазов“ .

Интересен факт е, че през 1990 година с група колеги основава Малък градски театър „Зад канала“, където в продължение на два сезона е и директор. Чанев е изиграл над 100 роли в театъра, които все едно са писани за него.

Независимо от пъстрата палитра на образите в които трябва да се превъплъти, Чанев го прави безрезервно и буквално заживява в ролите на родопски свещеник, македонски бунтовник или хитър измамник.

Сред култовите роли в киното и телевизията са Студента в „Най-дългата нощ“, Велко в „Понеделник сутрин“, Жак Мюрие в „Осъдени души“, Поп Алигарко във „Време Разделно“ и мн. Др.

Сред наградите, които е получил за филми са за ролята на Петела в „Авантаж“, Поета в „Илюзия“, Дилбер Танас в „Мера според Мера.“

Съсценарист е на филмите „Мера според мера", „Авантаж" и „Хъшове“.

Актьори и режисьори са абсолютно категорични в мнението си - Руси Чанев е актьор от световна класа. Той е творец, който има харизма, да бъде притегателен, не само с външния си облик, а и с богатата си вътрешна емоция.

Актьорите, които работели с него казват, че е изключително взискателен в работния процес, а също така и много дисциплиниран на снимачната площадка.

Някои от забележителните му роли и заедно са на Сава Попович в „Когато гръм удари“, Анатол в „Портрет“, бащата в „Пилешката глава“, Хамлет в „ Хамлет и много други.

С театъра има успешно реализирани турнета с представяне на постановките, в които участва на Световния шекспиров фестивал в Санта Барбара, САЩ; и Детски европейски фестивал във Вашингтон, САЩ.

Носител е на множество театрални награди, между които: награда на Съюза на артистите в България за ролята му (Густав Виг) от пиесата „Имен ден" (1984); награда на Съюза на артистите в България за главна мъжка роля" (Анатол) от пиесата „Портрет" (1990); награда „Аскеер" за поддържаща роля от пиесата „Пилешка глава" (1994) и други.



В периода от 1999 -2000 г. е глас зад кадър в документалната поредица „Векът на България“. През изминалата 2024 г. Руси Чанев издаде адаптирана за деца версия на романа на Иван Вазов „Под Игото“. За проекта си той споделя, че работи над нея повече от седем години. Крайният резултат от този мащабен проект са печатно издание, което е изпратено до българските неделни училища зад граница, и аудио поредица, озвучена от самия актьор. В книгата са включени цветни илюстрации на ученици от Художествената гимназия в София.

Със своето дългогодишно творчество, неподражаем стил и отдаденост към изкуството, Руси Чанев оставя ярка следа в българската култура. Неговият принос към театъра, киното и духовния облик на нацията го прави не просто заслужил артист, а истински културен символ. Удостояването му със званието „Почетен гражданин на Бургас“ е заслужен жест на признание към един велик творец, чийто път започва именно от този град.

Предложението идва от Емилия Дикова - секретар на НЧ"Фар 1946", като докладната записка е подкрепена от Иля Пепелянов - директор на ДТ "Адриана Будевска", Димитър Маджаров - директор на НУМСИ "Проф. Пенчо Владигеров" и Георги Тошев, който е продуцент, журналист и автор на филма за Руси Чанев - "Душата на актьор".

