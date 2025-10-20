З емята навлиза в нов етап на мощна магнитна буря, която ще продължи и в понеделник, 20 октомври, предупреждават експерти от Британската геоложка служба. Явлението започна на 16 октомври и ще продължи още поне едно денонощие.

Според прогнозите бурята е от ниво G1 (слаба по скалата на NOAA), но вече се отчита повишаване на K-индекса до 5, което означава, че влиянието ѝ може да се усети по-силно в някои региони на планетата.

Какво означава това за нас?

Магнитните бури се дължат на потоци слънчев вятър, които достигат магнитното поле на Земята. При подобни явления някои хора усещат физически и психически дискомфорт – главоболие, умора, колебания в кръвното налягане, безсъние и раздразнителност.

Как да намалите ефекта върху организма:

Избягвайте стрес и преумора, осигурете си поне 7 часа сън. Пийте повече вода – хидратацията стабилизира кръвообращението. Хранете се леко – повече зеленчуци, риба, ядки, пълнозърнести продукти и храни с магнезий и витамини B. Ограничете кафето, силния чай и алкохола, които натоварват сърцето. Прекарвайте повече време навън и правете кратки разходки на чист въздух. Важно: Хора със сърдечно-съдови и нервни заболявания е добре да следят състоянието си и да не пропускат предписаните медикаменти.

Специалистите допълват, че магнитните смущения могат да окажат влияние и върху спътниковите системи, радиовръзките и навигацията, макар и минимално при бури от нисък клас.

*Източник: Марица