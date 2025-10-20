Ф инансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов засипа с похвали Димитър Шейтанов. Националът блесна с решителни намеси снощи при победата с 1:0 като гост на Локомотив (София), след която "червените" са втори с изоставане от само 3 точки от лидера Левски.

"Играч на мача вчера в Надежда …. Той никога не закъснява и винаги поздравява… ЦСКА. Работим грамотно", написа Найденов във "Фейсбук", като отново жегна Левски, визирайки драмата със стража на "сините" Светослав Вуцов, който си навлече наказание в националния отбор заради закъснение.

Намиращият се в отлична форма Шейтанов се прояви и в предишни мачове на ЦСКА 1948. До момента юношата на Левски има 9 двубоя за "червените" в Първа лига.