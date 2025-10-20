Р ъководството на Байерн Мюнхен ще предложи нов договор на вратаря Мануел Нойер, информира „Билд“. Очакваше се настоящият сезон да бъде последен за стража с екипа на баварците, но по всичко личи, че той ще остане на „Алианц Арена“ още една година.

38-годишният германски вратар продължава да демонстрира топ форма и наскоро постави нов рекорд в Бундеслигата. С победата на Байерн срещу Борусия Дортмунд, Нойер записа своята 363-та победа в първенството, надминавайки постижението на Томас Мюлер за най-много победи в историята на Бундеслигата.

Въпреки отличното представяне на Нойер, ръководството на Байерн осъзнава, че трябва да започне да планира и периода след Нойер.

Според информацията на „Билд“, през следващата година Нойер ще получава по-малко шансове за изява, за да може младият Йонас Урбиг да натрупа важен опит на най-високо ниво. Идеята е Нойер да остане в състава като втори вратар, което би направило прехода по-плавен.

Ръководството на Байерн трябва да вземе решение и относно бъдещето на Александър Нюбел и Даниел Перец. И двамата ще се завърнат в Мюнхен след края на наемните си периоди през следващия сезон. При Перец има вероятност той да се върне още през януари и да търси нов наем, тъй като не играе редовно в Хамбургер.