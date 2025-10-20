С партак Вн подхлъзна шампиона Лудогорец, и така, след като вече спря ЦСКА, а отделно от това смаза и Арда, „соколите“, водени от Гьоко Хаджиевски, развалиха сметките на пореден фаворит. Това, че на опитния македонец футболът му е ясен, се знае от всички. Само подобен големец като него може да направи отбор от подобни момчета, повечето отхвърлени от по-големите клубове. Те качества имат, но не играеха. Докато сега освен Бернардо Коуто, Шанде, Грънчов и Ковальов, чиито качества са безспорни, започнаха да блестят млади играчи като Цветослав Маринов, Дамян Йорданов, Даниел Иванов, Илкер Будинов... Само треньор с големи качества и самочувствие може да наложи вкупом толкова неопитни играчи. Той не се притесни от финансовите проблеми и неясното бъдеще и запретна ръкави. А съдбата му се отблагодари с отлични и дори неочаквани резултати.

Но не само Гьоко Хаджиевски и футболистите заслужават похвали. Такива най-вече трябва да получат феновете. Тези, които бяха с отбора и в Разград. Които не спират да купуват карти и да помагат финансово на своя закъсал клуб. Хората, измислили картите „Аз съм Спартак“ наистина знаят, че „соколите“ имат една от най-верните агитки в България. Защото доста други отбори също имат сериозно количество привърженици, но когато трябва да се събират пари за нещо, изведнъж бройката не е толкова голяма, колкото е на хартия.

Наистина ще бъде много тъжно, ако Спартак Вн остане без лиценз. Абсолютно подкрепяме Гьоко Хаджиевски, който призова БФC да влезе в положение на „соколите“ и да ги остави в професионалния футбол. Да, наясно сме, че има финансови задължения, които трябва да се спазват. Но нали това е футболът – страст и удоволствие. Не може заради 450 000 лева любовта на половин един град да бъде заличена. Както е известно, феновете вече купиха карти за около 200 000 лева, а дългът към НАП е 650 000 лева.

Мач Телеграф