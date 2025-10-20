К апитанът на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш, сподели, че голямата победа на „червените дяволи“ над Ливърпул на „Анфийлд“, първа такава от януари 2016-а година, е била улеснена от напрежението и недоволството на домакинската публика през първото полувреме. Португалският ас смята, че феновете на мърсисайдци са оказали негативно влияние върху своите играчи в началната фаза на двубоя.

Решаващият гол за успеха на Юнайтед бе дело на Хари Магуайър в 84-ата минута.

„Още в първите десет минути знаехме, че Ливърпул ще се опита да започне агресивно и да наложи натиск. Но постепенно усетихме, че когато владеят топката, публиката започва да им създава напрежение, подканвайки ги да играят по-бързо. Това ни помогна, защото искахме именно да забавим темпото им“, заяви Фернадеш пред Sky Sports.

„Когато го направихме, се отвориха пространства в средата на терена, които успяхме да използваме. През второто полувреме контролирахме повече топката и имахме повече увереност. Знаем колко много означават тези дербита за нашите фенове и за клуба като цяло. Победата на „Анфийлд“ беше специална, защото отдавна не бяхме успявали да го направим“, добави опитният халф.