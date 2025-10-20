Б анките ще започнат да зареждат евро в банкоматите през декември, показа допитване на „Телеграф“ до водещи кредитни институции.

Две от най-големите банки твърдят, че евробанкнотите и левовете ще бъдат заредени в отделни касетки. Банкоматите ще пускат само левове до края на тази година, а еврото ще чака звездния си час – 0 часа на 1 януари 2026-а, когато вече ще е възможно да бъде теглено.

От тази дата банкоматите ще спрат да пускат левове. Ще е възможно да се теглят само евробанкноти, макар че двете валути ще бъдат едновременно в обращение през целия януари.

Ще теглим само евро от банкомат от 1 януари

Преход

Зареждането в отделни касетки ще осигури работа на банкоматите без прекъсване. Така преходът от левове към евро ще бъде плавен и няма да има неработещи машини. Ще има само кратки технически прекъсвания за обновяване и пренастройка на софтуера, посочват от ОББ. От УниКредит Булбанк уточняват, че периодът на неработоспособност на банкоматите се очаква да бъде в деня на конверсия — между 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. Клиентите ще бъдат допълнително информирани колко ще продължи този период.

Добре е точно преди Нова година за всеки случай хората да имат налични пари в брой, за да могат да пазаруват и да се разплащат без проблем, съветват финансови експерти.

„Телеграф“ изпрати въпроси относно зареждането на банкоматите до още няколко банки, но отговори за това дали ще има прекъсвания на работата на машините им не получихме.

Може да има кратки прекъсвания

График

ОББ ще започне да зарежда своите банкомати с евро от 10 декември. Процесът по зареждане и пренастройка ще продължи по предварително изготвен график, като той ще бъде финализиран в последните дни на настоящата година.

Всички устройства в мрежата на ОББ ще продължат да работят нормално след кратки технически прекъсвания за обновяване и пренастройка на софтуера. В рамките на националния преход към еврото всяка банка осъществява дейността си, включително и по зареждането на банкоматите с цел да се гарантира, че клиентите ще бъдат обслужвани без прекъсване и няма да останат без работещи банкомат, посочиха още от кредитната институция.

Подготовката на терминалните устройства на банката за плавна евроконверсия ще продължи през целия декември, съобщиха и от УниКредит Булбанк. Цялата АТМ мрежа на банката ще работи до 31 декември с левове.

Еврото влиза в джоба ни от Нова година

Непосредствено след датата на конверсия клиентите ще имат възможност да теглят евро от всички нейни банкомати. Подходът на УниКредит Булбанк за подготовка на АТМ устройствата е в унисон с държавния подход, при който е предвидено всички устройства да работят с левове без прекъсване до края на декември, посочиха от институцията.

Хърватия

Оттам уточняват, че подходът у нас е различен от този в Хърватия и прилики не могат да се търсят. Хърватия прие еврото от началото на 2023 г. Заради зареждането и пренастройката на софтуера голяма част от техните банкомати не работеха през декември.

Цялостният процес по пренастройка на машините е приключил на 15 януари. От тази дата всички устройства са били в състояние да пускат новата валута. За улеснение на потребителите хърватската банкова асоциация е изготвила интерактивна карта, която показва на потребителите кои са работещите банкомати в даден момент.

Номинали

В наредба на БНБ са разписани и конкретни изисквания към банките относно зареждане на банкоматите у нас. Устройства, използващи две касети за евробанкноти, се пълнят с номинали от 10 и 20 евро.

Банкомати с три касети се зареждат с по 10 и 20 евро, като могат да бъдат използвани и 5 и 50 евро. Устройства с четири касети се пълнят с 10, 20 евро, като могат да бъдат използвани и 5, 50 и 100 евро. За теглене на суми, по-ниски или равни на 100 евро, ще се пускат банкноти от 5, 10 и 20 евро или 50 евро. За по-големи суми – купюри от 50 или 100 евро.

От ноември дават на банките новите пари

Първите евробанкноти са назаем от европейски централни банки и вече са тук. Евромонетите са с българска национална страна и се секат от БНБ. БНБ ще извърши първоначално зареждане на банките с евробанкноти и евромонети. Този процес трябва да стартира не по-рано от ноември. Първоначалното зареждане става по силата на договор, който се сключва с всяка банка.

Банките са длъжни да предприемат организационни и технически защитни мерки, които гарантират, че евробанкнотите и евромонетите няма да бъдат повредени, унищожени, откраднати или преждевременно пуснати в обращение. Съхранението трябва да бъде в трезори и сейфове, отделно от всички други евробанкноти, евромонети, валути и активи.

От своя страна банките ще зареждат с новата валута своите клиенти търговци, отново на база сключен договор. Самите търговци също няма да имат право да използват предоставеното им евро преди 0 часа на 1 януари. Те трябва да съхраняват евровалутата на сигурно място.

За търговци микропредприятия се предвижда опростена процедура за зареждане с до 10 000 евро.

София Симеонова