Г ръмна рафинерия на "Лукойл", има пострадал.

„Експлозия, непоследвана от пожар, е възникнала в помещенията на икономически оператор, разположен на улица „Михай Браву“, община Плоещ. Сферата на дейност на икономическия оператор е производство и дистрибуция на петролни продукти“, информира Инспекторатът по извънредни ситуации в Прахова.

Експлозията, която не е била последвана от пожар, е станала в инспекционна шахта за тръба, където мъжът е извършвал ремонт. Взривът е взривил бетонен капак, удряйки работника.

Жена се обадила на 112 около 11:47 в понеделник, а пострадалият 59-годишен мъж е откаранв болницата с наранявания на левия крак и множество наранявания по лицето, информира stirileprotv.ro.

Той е бил в съзнание, когато е бил приет от екипа на спешна помощ, а лекарите казват, че вече е извън опасност.

Инцидентът се разследва от полицията и Териториалната инспекция по труда. Наказателното дело е за непредпазлива телесна повреда и неспазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

Рафинерията „Петротел Лукойл Плоещ“ е напълно спряна за 45 дни за основен ремонт, като дейностите са насочени както към технологични инсталации, така и към спомагателни агрегати.