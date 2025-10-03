О тборът на Абърдийн с българина Димитър Митов на вратата загуби с 2:3 от Шахтьор Донецк в първия си мач от Лигата на конференциите.

Шотландският тим излезе напред в резултата още в осмата минута чрез Йеспер Карлсон от дузпа, но гостите от Украйна осъществиха обрач. В 39-ата минута Йехор Назарина бе точен за 1:1, а с два гола в рамките на пет минути в началото на второто полувреме резултатът набъбна до 3:1 в полза на Шахтьор. Точни за тима бяха Лукас Ферейра и Педро Енрике.

Ники Девлин върна един гол за Абърдийн в 69-ата минута, но въпреки натиска в края, домакините не успяха да изравнят и стартира с поражение.

