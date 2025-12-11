А втобусът на ПСЖ беше нападнат в Испания след равенството 0:0 срещу Атлетик Билбао в 6-ия кръг от Шампионската лига. Според RMC Sport, превозното средство на парижани е станало обект на агресия близо до хотела на отбора в Билбао в нощта след мача. За щастие по време на нападението в рейса не е имало никой. Заради счупените прозорци се наложи от ПСЖ да поискат друг автобус, който да закара футболистите и треньорите до летището на следващата сутрин.

Само преди няколко дни подобен инцидент имаше и в Италия с автобуса на Ювентус. Автобусът на „бианконерите“, които гостуваха в Неапол, беше замерян с камъни от фенове на противниковия отбор. Привържениците на Наполи бяха бесни да видят бившия си треньор Лучано Спалети на пейката на съперниците и повредиха няколко прозореца на рейса на Юве.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX