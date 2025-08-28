П редводителят на Левски - Хулио Веласкес, говори дълго пред колегите от DIEMA SPORT минути след елиминацията, загубена с общ резултат 1:6 от АЗ Алкмаар. Испанският наставник отново подчерта, че е изключително горд от своите футболисти, но призна, че първите минути на реванша са предопредили отпадането на "сините" от турнира Лига на конференциите.

АЛКМААР ЗАШЛЕВИ ЛЕВСКИ! (ВИДЕО)

„Разбира се, че можеше да избегнем този старт, но има разлика, и то сериозна в нивото. През първия мач не се усети чак толкова, но първите минути на втория предопределиха цялата елиминация. Влязохме много лошо в мача и при тях няма прошка. Оттук-насетне опитахме да променим нещата, но докато дойде почивката, беше тежко. Те ни затрудниха и ни фрустрираха. Изгубихме точност в действията си както с топка, така и без. Отдалечиха ни се линиите една от друга. През второто полувреме наблюдавахме съвсем различен наш отбор. Това, което си казахме на почивката, беше, че трябва да изиграем тази част за публиката и да не загубим нашата идентичност и философия. Да забравим първите 45 минути и да изиграем един минидвубой от 45 минути. Мисля, че моите играчи прекрасно ме разбраха и се опитаха да го покажат и постигнат по-добър резултат. Това в общи линии представляваше този двубой“, започна Веласкес.

„Относно възстановяването на контузените, трябва да имаме предвид, че това са отделни случаи за тях. Разбира се, става въпрос за медицинска гледна точка и после дали могат да влязат в даден двубой. Очевидно, ако започнем с Костадинов и Сангаре, щяхме да поемем риск пак да се контузят. Сангаре до този момент идва от три седмици, в които не е играл и най-тежката тренировка, която беше в понеделник, той не взе участие. При Костадинов е горе долу същата ситуация и трябва да бъдем премерени към риска. Изключително високо ценя усилията, които полагаше, за да бъде готов за този мач. В определени ситуации можеше и да играе днес, но предвид развитието на мача предпочетох в неговия случай да действаме по-рационално. По лични причини Макун е различна ситуацията и пропусна две тренировки през седмицата. Във връзка с това решихме да заложим на играч, който тренира през всички дни на пълни обороти“, продължи испанецът.

„Според мен начинът, по който се представихме тези мачове в Европа, трябва да сме горди с играчите ни. Днес съм доста натъжен и ме боли, че не можахме да накараме тази прекрасна публика да вярва до последния съдийски сигнал. Разбира се, ако трябва да подходим рационално с хладък ум към анализа на европейското ни представяне, се представихме доста добре и в двата турнира. Тук трябва да отбележим и на малко шанс срещу Брага, където се представихме прекрасно, но малко не ни достигна. Мисля, че срещу Сабах тотално превъзхождахме съперника. Изключително представяне срещу Беер Шева. Брага, където ни липсваше шанс, не ни свириха и дузпа. Вече в този елиминационен кръг беше определящ резултатът от първия мач. Направихме добри игри. В крайна сметка искахме да преминем в следващия етап, но независимо от всичко, да го направиш срещу този съперник, трябва да имаш изключителен ден, а те да имат много лош такъв. Трябва и малко шанс. Както искайте го наричайте, но първият мач изиграхме добър двубой, макар някъде да можеше да се представим по-добре. Днес може би всичко беше ясно към шестата минута на двубоя, защото влязохме по начина, по който започнахме, а те не прощават грешки".

"Много, изключително горд съм с играчите си и с публиката ни. Те показаха изключително ниво. Казах го и това с ръка на сърцето, настръхвам като говоря за тези неща. Дано съвсем скоро тази публика, която показва такова ниво, да можем да я зарадваме и да покажем, че този клуб може да се бори за много големи неща. Това, което виждам, е невероятно. Днес четвъртък, утре петък и имаше над 1000 човека тук. Това, което ще ни води напред във всеки мач, са те, за да се доближим до тяхното ниво. Това го казвам в рамките на това, което ние контролираме. В рамките на това, което разполагаме, от нас зависи да се раздадем на 100%“, завърши Хулио Веласкес.

