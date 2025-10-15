Н орвежкият национал Ерлинг Холанд отново показа, че е доста ексцентричен извън терена. 25-годишният нападател беше освободен от националния отбор на Норвегия часове преди последната им приятелска среща срещу Нова Зеландия във вторник вечерта. На Халанд бе позволено да си тръгне от лагера по-рано, след като неговият хеттрик срещу Израел приближи все повече Норвегия към първото им Световно първенство от 1998 г.

Холанд обаче не се прибра в Манчестър, а използва свободното си време, за да се забавлява в испанския курорт Марбея. Там норвежецът се появи с доста екстравагантно облекло, а коментарите за визията на Холанд не закъсняха. "Кълна се, че той ми преподаваше география", написа един фен.

Колегите му Джуд Белингам, Ламин Ямал и Джак Грийлиш не издържаха и пуснаха по един коментар под поста.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX