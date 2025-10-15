А ктьорът и атлет Антон Порязов е бил част от актьорския състав на холивудския филм The Running Man, който бе заснет през пролетта у нас.

„С кратка роля съм. Сцените ми са с Глен Пауъл и Лий Пийс, който е в ролята на злодея“, издаде пред „Телеграф“ Порязов.

Злодей

Българският актьор разкри, че е изключително щастлив и благодарен, че е имал възможността да бъде част от такава огромна продукция. „В една сцена участвам, в която героите на Глен Пауъл и Лий Пийс преговарят. Аз играя ролята на един от бодигардовете на злодея“, разкри Тони, но сподели, че няма право да издава повече от сюжета на лентата, която ще се появи на голям екран на 14 ноември. Междувременно излезе и вторият трейлър на лeнтата, чийто режисьор е легендарният Едгар Найт. „Той е един от най-любимите ми режисьори. Радвам се, че имах досег до него“, сподели Антон и издаде, че двамата са имали възможност дори да разменят по няколко думи. The Running Man е базиран на романа на Стивън Кинг от 1982 г. Това е втората адаптация на романа след филма от 1987 г.

Слай

Това не е първата среща на снимачната площадка между Антон Порязов и Глен Пауъл, който снима и в „Топ Гън“. Двамата са се запознали през 2013 година, когато Пауъл беше у нас за снимките на холивудския кинохит „Непобедимите 3“. В него той беше час от бандата на Силвестър Сталоун. Около Антон Порязов има още много новини, които „Телеграф“ ще съобщи скоро.

Екатерина Томова