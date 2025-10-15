Т я е невероятна жена, заяви Юрген Клоп по адрес на Габриела Сабатини.

Футболният треньор и бившата тенисистка станаха двойка за един мач в демонстративен турнир по падел в Майорка. Те се изправиха срещу Тони Надал, чичото и треньор на Рафа, и професионалната състезателка по падел Денис Хьофер.

„Трима бивши тенисисти и бивш футболист на един и същи корт... Това може да се случи само в падела. Хубавото на този спорт е, че всеки може да го играе. Той се разраства бързо в Германия. Играя, защото е забавно. И защото не чувствам никаква болка“, заяви бившият треньор на Ливърпул.

El crossover menos pensado: Jürgen Klopp 🇩🇪 y Gabriela Sabatini 🇦🇷 fueron dupla en un partido de exhibición de pádel en Mallorca. "Fue un gran placer y un honor jugar contigo", posteó en sus redes el alemán. pic.twitter.com/z7lQrewkLJ — VSports Team (@VSportsTM) October 13, 2025

55-годишната Сабатини, която спечели US Open през 1990-а, също засипа с похвали Юрген Клоп. „Той е известен по целия свят. Аз съм голям негов почитател. Обичам футбола и уважавам всичко, което е постигнал. Сега се запознахме, толкова е харизматичен“, каза бившата №3 в женския тенис.