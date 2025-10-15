Сашо Везенков не успя да помогне на Олимпиакос да отърве домашната издънка.

А лександър Везенков и гръцкият му отбор Олимпиакос отстъпиха пред турския Анадолу Ефес със 78:82 (25:28, 26:20, 16:19, 11:15) като домакини в Атина в среща от 4-тия кръг в баскетболната Евролига за мъже след по-слабо второ полувреме.

Това бе второ поражение за „червено-белите” от Пирея от началото на сезона в най-реномирания континентален клубен турнир.

Везенков, който предния кръг мина границата от 3000 точки в надпреварата, започна сред титулярите и остана на паркета общо 30 минути. Той реализира 12 точки – всичките през първата част, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка.