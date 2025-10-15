Л ионел Меси определи своята десетка от най-перспективните млади футболисти в света. Аржентинската звезда, заедно с един от своите основни спонсори, стартира кампанията "Меси+10: Сезон 2". В рамките на тази кампания, аржентинският футболист избра десетте най-ярки млади таланти, които според него имат най-голямо бъдеще във футбола. Изненадващо или не, в класацията на Меси липсват имена като Ламин Ямал от Барселона и сънародника му Франко Мастантуоно.

На първо място сред най-бляскавите млади таланти Меси поставя Нико Пас от италианския Веднага след него се нареждат Кендри паес от Страсбург и изгряващата звезда на Ливърпул Рио Нгумоа. Френската Лига 1 е представена още от Мохамед Кадер Мейте от Рен. В класацията на Меси попадат и две представителки на женския футбол. На пета позиция е Клара Серажорди от Барселона, а девета Лили Йоан от Олимпик Лион. Топ 10 се допълва още от играчи като Браян Груда (Брайтън), Мика Годс (Аякс), Андрей Сантос (Челси) и Родриго Мора (Порто).

Иначе Лео Меси се върна, а Аржентина разби с 6:0 Пуерто Рико в контролна среща. Проверката се игра във Форт Лодърдейл, САЩ. По два гола за успеха вкараха Алексис Мак Алистър и Лаутаро Мартинес, а веднъж се разписа Гонсало Монтиел. Стивън Ечеверия порази собствената си врата. В игра за "гаучосите" се завърна Лионел Меси, който се отличи с две асистенции.

Възпитаниците на Лионел Скалони започнаха силно срещата и поведоха в 14-ата минута. Удар на Меси се отби в гредата, а след това Николас Гонсалес опита удар, който не се получи, но се превърна в асистенция към Мак Алистър, а той с глава вкара за 1:0. В 23-ата минута Меси със страхотен пас изведе Монтиел сам срещу вратаря, а той с шут от воле удвои аванса на "гаучосите". В 36-ата минута Хосе Лопес получи топката с гръб към вратата и я върна към Мак Алистър, който с премерен удар вкара трето попадение.

Четвъртото попадение бе автогол на Стивън Ечевария в 64-тата минута, който отклони във вратата си силен шут на Николас Гонсалес. В 79-ата минута Нико Гонсалес получи подаване зад защитата и чукна към Лаутаро Мартинес. Нападателят отблизо се разписа за 5:0. Пет минути след това Лаутаро оформи крайния резултата след отличен пас с пета от Меси.

