К апитанът на националния отбор на България Кирил Десподов бе много разочарован от поредната тежка загуба. Той изрази съжаление, че не е успял да се разпише срещу Испания.

"Загубите се приемат тежко, нормално е. Играхме срещу изключително силни съперници. Загубата от Турция се прие по-тежко. Трябва да реагираме и да се опитаме да оправим нещата. Каквото и да говорим, всичко са клишета. Всеки трябва да дава максимума от себе си и да се представяме по по-добър начин. За съжаление не успях да отбележа, много ми се искаше. Не изиграх по най-добрия начин ситуациите. Ние бягахме след топката, а Испания владееше през целия мач. Все пак това е Испания. Ние всички заедно трябва да работим за България, за националния отбор. Когато печелим всички се радваме, когато губим трябва всички да сме тъжни и да се опитаме да оправим нещата", каза Десподов.

Радослав Кирилов добави: „Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това. Трябва да се опитаме да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация. С търпение и работа трябва да излезем“, сподели Кирилов пред медиите след мача. Трябва да се опитаме да извлечем потенциала на този отбор, а той не е такъв, какъвто показваме в последните мачове. Имаме още два мача, за да довършим тези квалификации“, каза още крилото на Левски.

Илия Груев сподели: „Беше много сложно, това го и очаквахме. Халфовете им са топ футболисти. Пробвахме се, дадохме максимума от себе си. Въпреки че резултатът е 0:4, дадохме всичко от себе си. Резултатите не са добри, трябва да се каже, че сме в много тежка група, трябва да се стараем като отбор, да се фокусираме върху единоборствата, да сме компактни. С това разполагаме, това е реалността. Трябва да си помагаме като отбор. Не знам откъде идват тези скандали, не играх с Турция, а исках да играя, това е решение на треньора, което трябва да приема, бях разочарован, но сме отбор, трябва да си помагаме“, завърши халфът на елитния английски Лийдс Юнайтед.

Дебютантът Мартин Георгиев каза: "Искам да изкажа благодарност на треньорския щаб за гласуваното доверие. Това бе дебют за мен и то срещу европейския шампион. Класни футболисти имат и единственото, което можеш да направиш, е да изпиташ удоволствие от мача. Беше трудно, но се насладихме, макар и тежката загуба. Не е приятно самото чувство, но е нужно да се вдигнем като отбор. Това е тежък съперник. Искам да поздравя младежкия национален отбор за победата над Чехия, това е голям успех. Ние сме едно цяло и трябва българският футбол да расте", добави Мартин Георгиев.

