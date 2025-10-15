В ратарят на Хърватия Доминик Лидакович стана баща за втори път, съобщи списание „Стори“.

Все още обаче не се знае нито полът на бебето, нито пък кога то се е появило на бял свят. Малцина са и тези, които изобщо бяха наясно, че съпругата му Хелена е бременна. Причината е, че семейството държи настрана личния си живот и да не дава много-много гласност на промените. Нещо подобно се случи и през януари 2024-та, когато вратарят и бившата фигуристка гушнаха първото си дете Йоаким.

„Нашето не беше любов от пръв поглед. Запознаха ни общи познати, излизахме просто като приятели. Всичко се случи постепенно“, разказа преди време Хелена. Тя има диплома за магистър по интериорен дизайн, а голямата й мечта е да върти собствена модна марка.

Хубавицата и Доминик, който сега играе в испанския Жирона под наем от Фенербахче, са заедно от 2017-а, а през 2022-а вдигнаха сватба в Задар.