Лудогорец е изкарал впечатляваща сума от участието си в основната фаза на Лига Европа. Става дума за 8,6 млн. евро, изчислява специализираният сайт Football Meets Data. Тя е натрупана по няколко направления – 3,63 млн. евро бонус за влизане в основната фаза на турнира, 900 000 евро за двете победи – над Малмьо (2:1) и Селта (3:2), както и 150 000 евро за равенството с ПАОК (3:3). Това са базовите приходи от УЕФА, които възлизат на точно 4,68 млн. евро. Но има още много направления, от които Лудогорец е прибрал различни суми. Първото е ТВ права, второто е бонуси от натрупан коефициент през годините и настоящо класиране, както и разбира се – продажба на билети.

Така например, от равенството с ПАОК, Лудогорец е прибрал точно 308 000 евро по всички гореспоменати пера (150 000 евро е началната и гарантирана сума). Всеки един отбор, който се намира в Топ 24 след изиграването на 6-я кръг (Лудогорец е 23-и), е взел тази седмица допълнителен бонус от 300 000 евро, а отделно всяко място над последното (36-о) носи по 79 000 евро. Родният шампион е 23-и, 13 позиции над 36-ото, което носи допълнителен приход от 1,027 млн. евро. Именно по този начин с оглед на всички изчисления, до момента Лудогорец е натрупал солидните 8,6 млн. евро.

