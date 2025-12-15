Г ерманският тенисист Даниел Алтмайер изпрати най-успешния сезон в кариерата си със сватба.

Световният №46 взе за съпруга Паулина Нието в Мексико, родината на булката. „Семейство сме. Щастието, което чувстваме в момента, е нещо вълшебно. 6 декември беше най-хубавият ден в живота ни. Любима, от първия ден, в който те срещнах, не мога да си представя бъдеще без теб. Беше мечта да те нарека моя съпруга. Обичам те безкрайно много“, написа 27-годишният тенисист, който този сезон записа 22 победи в тура.

Младоженката Паулина пази ревностно личния си живот, като профилите й в социалните мрежи са достъпни само за приятели. Знае се, че тя и Даниел са заедно от няколко години. Още през 2023-а, по време на участието си в турнира в Акапулко, той заяви: „За мен това място е като у дома. Обичам неговата енергия и хората, затова и прекарвам много време тук“.