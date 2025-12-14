Г ригор Димитров има нов треньор! Тава е белгиецът Ксавие Малис. Новината бе потвърдена от близките на родната звезда. Двамата вече се готвят заедно в Дубай, твърди TennisKafe. 45-годишният Малис е бивш съперник на Григор на корта. Хасковлията му води с 2:1 победи.
Ксавие е стигал до №19 в ранглистата, а като треньор се изявява от 2020 г. Най-значимият му успех е с австралиеца Алексей Попирин, който под ръководството на Малис Попирин, спечели Мастърс титлата в Синсинати през 2024 година. Работил е още с Талон Грикспор, Инчаокете Бу, Рубен Бемелманс и Лойд Харис.
Grigor with new coach in Dubai: Xavier Malisse @GrigorDimitrov @atptour @XavierMalisse pic.twitter.com/9LnWhWuU6g— griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) December 14, 2025