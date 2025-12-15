В понеделник в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на много места в Дунавската равнина и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но видимостта бързо ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето по празниците

Промяна в обстановката се очаква в дните преди Бъдни вечер и Коледа. От 21 декември нататък облачността ще се увеличи. С развитието на поредица циклони предстои период с валежи. Ранните прогнози допускат в първите дни да вали дъжд в равнините и сняг в планините на Западна България.

С понижението на температурите обаче, между Коледа и Нова година се очертава да падне сняг и на по-малка надморска височина. Там, където не завали сняг, в някои от дните са възможни по-значителни количества дъжд, а в най-южните и югоизточни райони - и спорадична гръмотевична активност.

Температурите до Бъдни вечер ще останат в широк диапазон – най-често дневните максимални пикове ще са от 9 до 14 градуса. Между Коледа и Нова година ще е по-студено, с температури в топлите часове между 3 и 8 градуса.

Ранни прогнози за януари

С всички условности на дългосрочното прогнозиране, в началото на 2026 година се очаква обстановка, по-близка до зимната. Количеството и честотата на валежите ще са около нормата за месеца. Температурите ще се движат около и под обичайното. Първата половина на януари се очертава по-студена, с условия за снеговалежи, както в планините, така и в равнинната част на страната.