В ладимир Зографски завърши на 14-о място във второто състезание при мъжете от Световната купа по ски скок на голямата шанца в Клингентал (Германия). Така българинът затвърди силното си представяне през уикенда, след като ден по-рано се нареди 15-и в първия старт.

Зографски премина квалификацията с десети резултат, а в основното състезание събра 230.9 точки след стабилни скокове от 131.0 и 130.0 метра, които му осигуриха място сред най-добрите 15 в надпреварата. Победата отново отиде при Домен Превц. Словенецът доминира и в неделния старт със сбор от 275.1 точки след скокове от 141.0 и 140.5 метра, с което записа четвърти пореден успех за Световната купа. Японците Рен Никайдо и Рьою Кобаяши допълниха почетната стълбичка.

С този триумф Превц увеличи аванса си в генералното класиране до 670 точки. Кобаяши е втори с 511, а друг словенец – Анже Ланишек, заема третото място с 459 точки. Зографски, който през този уикенд подобри личния си рекорд в Световната купа, вече има 213 точки и се изкачи до 11-ата позиция в общото подреждане.