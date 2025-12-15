Ц СКА изненада приятно своите фенове, като минути след елиминирането на Локо Сф обяви първия си зимен трансфер – колумбийското крило Алехандро Пиедраита. Кой обаче е първият нов при „червените“? Пиедраита е роден на 3 септември 2002 година в Картаго – град в северната част на област Вале дел Каука. Най-малкият от трима братя и сестри, той израства в скромно семейство, което никога не е гладувало, но често е било принудено да прави тежки избори. Един от тях е бил дали Алехандро да продължи с футбола, тъй като семейството не е можело да си позволи разходите по тренировките. В този критичен момент в живота му се намесва човешката солидарност. Двама съседи от квартала настояват момчето да не се отказва и в продължение на близо 3 години помагат финансово, за да може той да продължи да тренира. Майка му Бланка Едит Диас по-късно разказва пред колумбийските медии, че благодарение на тази подкрепа синът ѝ е останал във футбола – с помощ за такси, транспорт и екипировка.

Футболният му път започва в местния Комфанди Картаго, а след това продължава в Ел Диаманте – клуб, свързан с Депортиво Кали. През 2019 година Пиедраита подписва с Депортиво Перейра, след като се отличава на регионален турнир, и постепенно си пробива път до първия отбор.

