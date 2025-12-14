З апаленият ловец Христо Стоичков отново се изяви и като рибар.

Футболната легенда се похвали с богат улов на риба тон в Маями. Под серия кадри от почивката си Ицо обобщи: „Хубав уикенд, тялото има нужда от радост“. Миналото лято той също лови риба в Атлантическия океан, като тогава се щракна как държи огромна баракуда.

Сега той отиде в САЩ заради жребия за световното във Вашингтон. Със снимките от ваканцията Стоичков обра овациите на феновете си, защото демонстрира отлична форма преди 60-ия си юбилей на 8 февруари.

Междувременно голямата му дъщеря Михаела се пусна в Инстаграм със своя племенник Христо-младши. „Моят любим малък човек, но не казвайте на другите“, пошегува се 37-годишната Мика за своята слабост към бебока, навършил годинка през октомври. Той е първа рожба на сестра й Христина и втория й съпруг Карлос Креспо. През 2016 г. в Маями пък се роди Мия, дъщерята на Мика и турчина Айкут Рамадан.