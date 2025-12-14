Р одният национал Илия Груев не влезе в игра за Лийдс при равенството 1:1 с Брентфорд. За сметка на това Игор Тиаго, който има наш паспорт бе титуляр за домакините. Хендърсън вкара за „пчеличките“, а Калвърт-Люин спаси Лийдс. Даниел Фарке реши да направи само три смени в този мач, в който все пак измъкна точка.
Манчестър Сити унизи носителя на Купата Кристъл Палас с 3:0 като гост, а голям бой яде и Тотнъм. „Шпорите“ също хапнаха тройка в Нотингам. Съндърланд взе дербито с Някъсъл с автогол на Волтемаде – 1:0. Астън Вила пък се заяви като кандидат за титлата с 3:2 като гост на Уест Хем.