Хари Кейн не може да повярва какво се е случило

Х ари Кейн спаси Байерн от загуба у дома, но не и от голямата бомба на кръга в Германия. Той вкара от дузпа за 2:2 с Майнц в последните минути. Карл даде ранна преднина на домакините от Мюнхен, но гостите обърнаха. Потулски се разписа в продължението на първата част, а след това и Дже Сон Лий в началото на второто полувреме.

Баварците натиснаха и за трети гол, но времето мина без да стигнат до такъв. Гостите обаче си останаха последни въпреки геройството. По-рано през деня Фрайбург и Борусия Д направиха 1:1.