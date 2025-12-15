Diema Sport

17:30 Септември – Лудогорец, Sesame Купа на България

20:00 Годината на Левски, предаване за български футбол

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

22:00 Манчестър Юнайтед – Борнемут, Висша лига

Diema Sport 3

18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата

19:30 Обзор на кръга в Лига 1

22:00 Шефилд Уензди - Дарби Каунти, Чемпиъншип

MAX Sport 2

18:00 Зона волей

19:15 Sesame Национална баскетболна лига: Локомотив (Пд) – Миньор

21:30 Кастейон – Мирандес, Ла Лига 2

02:00 НХЛ: Тампа Бей Лайтнинг - Флорида Пантърс

MAX Sport 3

21:45 Рома – Комо, Серия А

MAX Sport 4

22:00 Райо Валекано – Бетис, Ла Лига

RING

20:45 Брага - Санта Клара, Примейра лига

22:45 Порто - Ещрела Амадора, Примейра лига

EUROSPORT

15:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг

21:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг

тв спорт програма