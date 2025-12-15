Diema Sport
17:30 Септември – Лудогорец, Sesame Купа на България
20:00 Годината на Левски, предаване за български футбол
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
22:00 Манчестър Юнайтед – Борнемут, Висша лига
Diema Sport 3
18:30 Обзор на кръга в Бундеслигата
19:30 Обзор на кръга в Лига 1
22:00 Шефилд Уензди - Дарби Каунти, Чемпиъншип
MAX Sport 2
18:00 Зона волей
19:15 Sesame Национална баскетболна лига: Локомотив (Пд) – Миньор
21:30 Кастейон – Мирандес, Ла Лига 2
02:00 НХЛ: Тампа Бей Лайтнинг - Флорида Пантърс
MAX Sport 3
21:45 Рома – Комо, Серия А
MAX Sport 4
22:00 Райо Валекано – Бетис, Ла Лига
RING
20:45 Брага - Санта Клара, Примейра лига
22:45 Порто - Ещрела Амадора, Примейра лига
EUROSPORT
15:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг
21:00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг