П оредна беда застигна култовия музей Лувъра.

Служителите гласуваха днес да обявят стачка заради условията на работа и други оплаквания, нанасяйки още един удар по парижкия музей след голямата кражба на бижута през октомври.

Синдикатът CFDT съобщи, че гласуването е проведено на среща тази сутринта, на която са присъствали 400 служители и са решили да спрат работа от днес.

Най-посещаваният музей в света не отвори врати по график и отклони бъдещите посетители.

„Посещението на музея се превърна в поредица от препятствия“, каза Алексис Фритше, генерален секретар на звеното, отговарящо за култура към CFDT.

