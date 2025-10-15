К апитанът на Рома Стефан Ел Шарауи организира годеж като от приказките за Лудовика Пагани, пред която падна на колене в ресторант с гледка към Вечния град. 32-годишният нападател, известен като Малкия Фараон, падна на колене пред блондинката сред стотици свещи и цветя.

Усилието му си струваше, защото Пагани (30) не само се трогна, но и прие предложението му за брак. „Да на любовта на живота ми“, написа бъдещата булка под кадрите от вълшебния миг.

Влюбените са заедно от 2020 г., но през 2022-ра за кратко се разделиха, като през този период Лудовика бе спрягана с актьора Микеле Мороне.

В течение на цялата им връзка Ел Шарауи и Пагани са били изключително дискретни. Бившият национал, който е син на египтянин и майка от италианско-швейцарски произход, сега обаче реши да покаже на целия свят пръстена с огромен диамант за своето момиче.

Въпреки че Пагани редовно посещава мачовете на Рома на „Олимпико“, през годините тя изгради и собствена кариера. В началото тя е спортен журналист, но след като завършва икономика и мениджмънт в Държавния университет в Милано, получава онлайн признание благодарение на рубриката си в YouTube Casa Pagani, където интервюира известни личности от света на развлеченията и спорта. Широката публика обаче се запознава с нея предимно чрез участието ѝ в Quelli che il calcio по Раи 2. По-късно красавицата от Бергамо става радиоводещ, диджей, издава книга и се развива като инфлуенсър с 4 млн. последователи в Инстаграм.