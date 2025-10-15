Г анаецът Карлос Охене също е бил спряган за гонене от Левски по време на зимната пауза, но най-вероятно ще остане до края на сезона. Халфът, който има паспорт от САЩ, е с контракт до лятото, който със сигурност няма да бъде подновен. Няма обаче да се водят преговори с Охене за предсрочното прекратяване на контракта, въпреки че Хулио Веласкес не вижда бъдеще за него на "Герена", по две причини - взима ниска заплата и е важен за съблекалнята. От "синия" лагер твърдят, че Карлос внася страхотно настроение в отбора и съотборниците му го харесват и уважават.

