2006 г.: Зидан току-що е проснал на земята защитника на "скуадра адзура" Матераци пред потресените погледи на френските му съотборници - той ги остави с човек по-малко, а накрая световната титла бе най-сладка именно на Марко, вкарал 2 гола на отбора на своя агресор: в игровото време и при дузпите.

Л егендата на Интер Марко Матераци направи на съпругата си Даниела много мил подарък - заедно те купиха кино в Перуджа. Мястото има огромна сантиментална стойност за италианката, тъй като като дете тя ходела там с майка си са гледа анимационни филми. „Киното беше скъпо за много семейства, защото по Коледа само в него можеха да се гледат филмите на „Дисни“. Даниела открива магията на киното именно в „Лили“, обясни бившият национал за залата, която от 23 г. е затворена.

52-годишният Марко добави: „Обикновено жена ми подкрепя моите проекти. Този път обаче идеята е предимно нейна и аз с удоволствие заставам зад нея. А и стадион „Санта Джулиана“ е наблизо. Тъй като Перуджа, когато бях момче, ме осинови, и ми позволи да полетя, сега намерих начин да върна нещо на района и общността“. Матераци успокои всички: сградата, построена през 40-те години, няма да се превърне в търговски център. А в „многофункционално пространство, посветено на културата във всичките ѝ форми: представления, изложби, театър, забавления и най-вече музика“. Вътре той предвижда и малък музей, посветен на кариерата му, приключила през 2015 г. в Индия.

„Ще има и колекционерски предмети. Както мнозина знаят, аз съм фен на Майкъл Джордан и Валентино Роси, така че би било хубаво да изложа различните сувенири, които съм натрупал през годините“, обясни Матераци, който също планира да „създаде лаундж бар, където можете да се насладите на хубаво вино“.

„Всички предложения са добре дошли и приветстваме всеки, който иска да помогне. Даваме приоритет на италиански марки и личности. Правим го за Перуджа, а не за спекулации“, завърши Марко, който има 28 г. брак с Даниела и три деца - Анна, Давиде и Джанмарко.