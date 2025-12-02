Diema Sport
14:00 Обзор на кръга във Втора лига
15:30 Монтана - Локомотив (Сф), efbet Лига
18:00 Арда - Ботев (Пд), efbet Лига
20:30 Дневник НБА
22:15 Нюкасъл – Тотнъм, Висша лига
Diema Sport 2
19:00 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
21:30 Фулъм - Манчестър Сити, Висша лига
03:00 НБА: Бостън Селтикс - Ню Йорк Никс
Diema Sport 3
17:00 Формула 1: Екстра
18:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
19:00 Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули, Купа на Германия
22:00 Борусия Дортмунд - Байер Леверкузен, Купа на Германия
Nova Sport
19:00 Херта – Кайзерслаутерн, Купа на Германия
21:30 Борнемут – Евертън, Висша лига
MAX Sport 1
18:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Алба Блаж - Вакъфбанк
20:00 Нумансия – Майорка, Купа на Краля
MAX Sport 2
18:30 Волейбол - Шампионска лига, жени: Марица Пловдив - Шверин
MAX Sport 3
18:30 Калчо мания
22:00 Ювентус – Удинезе, Купа на Италия
MAX Sport 4
19:30 Обзор на кръга в Ла Лига
20:00 LaLiga дневник
22:00 Барселона - Атлетико Мадрид, Ла Лига
RING
20:00 Обзор на кръга в Ередивизии
EUROSPORT
14:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг
20:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг
EUROSPORT 2
16:15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, индивидуално, жени