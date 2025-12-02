Diema Sport

14:00 Обзор на кръга във Втора лига

15:30 Монтана - Локомотив (Сф), efbet Лига

18:00 Арда - Ботев (Пд), efbet Лига

20:30 Дневник НБА

22:15 Нюкасъл – Тотнъм, Висша лига

Diema Sport 2

19:00 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

21:30 Фулъм - Манчестър Сити, Висша лига

03:00 НБА: Бостън Селтикс - Ню Йорк Никс

Diema Sport 3

17:00 Формула 1: Екстра

18:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

19:00 Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули, Купа на Германия

22:00 Борусия Дортмунд - Байер Леверкузен, Купа на Германия

Nova Sport

19:00 Херта – Кайзерслаутерн, Купа на Германия

21:30 Борнемут – Евертън, Висша лига

MAX Sport 1

18:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Алба Блаж - Вакъфбанк

20:00 Нумансия – Майорка, Купа на Краля

MAX Sport 2

18:30 Волейбол - Шампионска лига, жени: Марица Пловдив - Шверин

MAX Sport 3

18:30 Калчо мания

22:00 Ювентус – Удинезе, Купа на Италия

MAX Sport 4

19:30 Обзор на кръга в Ла Лига

20:00 LaLiga дневник

22:00 Барселона - Атлетико Мадрид, Ла Лига

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизии

EUROSPORT

14:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг

20:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг

EUROSPORT 2

16:15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, индивидуално, жени
 

