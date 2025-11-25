А встралия шокира тийнейджърите с пълна забрана за социалните мрежи за всички под 16 години, която влиза в сила на 10 декември. Целта – да се пазят децата от кибертормоз, вредни алгоритми и фейк новини.

ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП: Остават ли децата без социални мрежи?

Дими, тийнейджър от Сидни, споделя: „Социалките са част от живота ни. Губим шанс да се развиваме и да правим страхотни неща“.

Младежите използват платформите не само за забавление, а и за умения като монтаж, писане на сценарии и изграждане на личен бранд. Дими сам експериментира с видео съдържание, за да създаде собствен бранд в бъдеще.

Родители също са притеснени: „Децата между 13 и 16 години учеха страшно много, докато се забавляваха – видео монтаж, планиране на проекти… сега всичко това може да се изгуби“ – споделя Марк, баща на тийнейджър.

ЗАБРАНА: И БГ децата остават без социални мрежи?

Според експертите и родителите, дигиталният свят не е задължително опасен, ако има правилни правила. Те вярват, че със смислени регулации социалните мрежи могат да бъдат сигурно място за учене, творчество и готини идеи.