С илни средиземноморски ветрове принудиха флотилия с хуманитарна помощ за Газа и стотици пропалестински активисти, сред които екоактивистката Грета Тунберг, да се върне обратно в Барселона, съобщиха организаторите.

„КОГАТО СВЕТЪТ МЪЛЧИ, НИЕ ОТПЛАВАМЕ“: Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за гладуващите в Газа

Около 20 кораба потеглиха от испанския град с цел „отваряне на хуманитарен коридор и прекратяване на продължаващия геноцид над палестинския народ“ на фона на войната между Израел и Хамас, заяви инициативата Global Sumud Flotilla – „sumud“ на арабски означава устойчивост.

„Поради небезопасни метеорологични условия извършихме пробно плаване и след това се върнахме в пристанището, за да изчакаме бурята да отмине“, се посочва в тяхно изявление, без да се уточнява кога точно корабите са се прибрали в Барселона. Организацията допълва, че решението е било взето, за да се избегнат усложнения с по-малките плавателни съдове, тъй като поривите на вятъра са надвишили 55 километра в час. „Приоритет за нас е сигурността и доброто състояние на всички участници, както и успехът на мисията ни“, подчертават организаторите.

Испански медии съобщиха, че предстои среща, на която ще се реши дали експедицията ще бъде подновена. Сред активистите от десетки страни са не само Тунберг, но и ирландският актьор Лиам Кънингам, испанският актьор Едуард Фернандес, както и европейски депутати и обществени фигури, включително бившата кметица на Барселона Ада Колау.

Флотилията се очаква да пристигне в Газа в средата на септември. Мисията следва след като Израел блокира два опита на активисти да доставят помощ по море през юни и юли.

ООН вече обяви глад в Газа, предупреждавайки, че 500 000 души са изправени пред „катастрофални“ условия.

Войната бе предизвикана от безпрецедентна трансгранична атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1 219 души, предимно цивилни, според преброяване на база официални данни. Палестинските бойци плениха и 251 заложници, като 47 от тях все още се намират в Газа, сред които 25, за които израелската армия съобщава, че са мъртви.

В отговор израелската офанзива е отнела живота на най-малко 63 459 палестинци, предимно цивилни, сочат данни на здравното министерство в Газа, ръководено от „Хамас“, които ООН приема за достоверни, предаде БГНЕС.