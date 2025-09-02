П о време на репетициите не изглеждаше кой знае какво: неидентифицирана оръжейна система, покрита със зелен брезент и монтирана на камион с осем колела.

Но когато защитният капак бъде свален в сряда (3 септември) по време на парада на Народноосвободителната армия (НОАК) в Пекин, ще бъде разкрита „най-мощната лазерна система за противовъздушна отбрана в света“, пишат медиите в Китай.

Лазерът ще бъде част от високотехнологични оръжия, предназначени да представят НОАК като напреднала, интегрирана армия, способна да се конкурира или дори да надмине тази на САЩ.

Очаква се Владимир Путин, Ким Чен Ун и Масуд Пезешкиан, президентът на Иран, да наблюдават заедно със Си Дзинпин как продуктът на десетилетия на изключителни инвестиции преминава през площад Тянанмън в Пекин.

По мащаб, прецизност и церемониалност парадът, отбелязващ 80 години от капитулацията на Япония през Втората световна война, ще надмине тези, които се проведоха по-рано тази година в Русия и САЩ – другите две държави с най-големи военни разходи в света.

И това ще бъде наблюдавано отблизо от анализатори на Пентагона, нетърпеливи да съберат всичко възможно за оръжията, с които САЩ биха могли да се сблъскат, ако Си Дзинпин нареди нахлуване в Тайван, нещо възможно още през 2027 г. според американското разузнаване.

Снимки от репетициите показват четири нови противокорабни ракети от клас „YJ“ или „eagle attack“ – всички от които могат да бъдат изпратени да потопят американски или британски военни кораби, които се намесят.

Американски анализатори ще следят „технически показатели“, за да преценят дали изложените оръжия изглеждат „истински“ или като „бикове“, каза Роб Питърс, старши научен сътрудник във фондация „Херитидж“, вашингтонски мозъчен тръст.

„Винаги, когато [Китай] показва нови изящни технологии... е добре да помним, че [въпреки целия му очевиден напредък] трябва да бъдем малко предпазливи, че те имат най-добрите неща или знаят как да ги използват“, добави той.

НОАК не е била изпитвана в бой от 1979 г., когато понесе тежки загуби по време на инвазията в Северен Виетнам.

Въпреки това, тазгодишният парад се провежда само месеци след като Пакистан използва произведени в Китай оръжия - изтребителя J-10 и ракетата PL-15, за да свали френски изтребител Rafale на индийските военновъздушни сили . Това е първото бойно „убийство“ на западна отбранителна платформа, постигнато с помощта на технологията на НОАК.

Китайската технология за дронове също е доказала своята мощ на бойното поле в Украйна, както с евтините, късообхватни дронове, използвани от двете страни, така и с по-дългообхватните самоубийствени дронове, използвани от армията на Путин.

*Източник: The Telegraph