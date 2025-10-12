И зточник от "Хамас", близък до преговорния комитет на групата, заяви, че тя няма да участва в управлението на Газа след войната, докато световните лидери се готвят да се съберат в Египет за мирна среща на върха за Газа.

Коментарите на източника идват дни след влизането в сила на примирието между Израел и "Хамас" и в момент, в който двете страни обсъждат прилагането на 20-точковия план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната.

Планът включва разоръжаване на "Хамас" и за изключване на групата от управлението на Газа след войната.

„За "Хамас" управлението на Ивицата Газа е приключен въпрос. "Хамас" няма да участва изобщо в преходния етап, което означава, че се е отказал от контрола над Ивицата, но остава фундаментална част от палестинската структура“, обясни източникът пред АФП, като пожела да остане анонимен, за да обсъди чувствителни въпроси.

За разлика от други по-тежки военни организации в региона, в миналото ръководството на "Хамас" е било разделено по ключови въпроси, включително по бъдещото управление на Газа.

Но там, където изглежда, че няма разделение сред висшите членове, е по въпроса за разоръжаването, което групата отдавна описва като червена линия.

„"Хамас" е съгласна с дългосрочно примирие и с това оръжията й да не се използват изобщо през този период, освен в случай на израелско нападение над Газа“, каза източникът.

Друг представител на Хамас, който пожела да остане анонимен, за да обсъди чувствителни теми, по-рано каза, че разоръжаването на "Хамас" е „изключено“.

Първата клауза от 20-точковия план на Тръмп призовава Газа да се превърне в „дерадикализирана зона, свободна от тероризъм, която не представлява заплаха за съседите си“.

Планът също така гласи, че "Хамас" няма да има роля в бъдещото управление на Ивицата и че военната му инфраструктура и оръжия трябва да бъдат „унищожени и да не бъдат възстановявани“.

Съгласно плана на Тръмп, временна технократична и аполитична палестинска комисия ще отговаря за ежедневното управление на публичните услуги.

Източник, близък до преговарящите, заяви, че те са поискали от посредника Египет да свика среща преди края на следващата седмица, за да се постигне съгласие относно състава на този комитет, като добави, че „имената са почти готови“.

„"Хамас", заедно с другите фракции, е представил 40 имена. Няма абсолютно никакво вето върху тях и никое от тях не принадлежи на "Хамас“, добави той.

*Източник: БГНЕС