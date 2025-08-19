В се по-оплетена става ситуацията с евентуалната среща мeжду Путин и Зеленски.

Според информация в западната преса (AFP), уж руският президент бил предложил в телефонен разговор с Тръмп, срещата между него и украинския президент да е в руската столица, пък Зеленски бил отказал, а се оказва, че Кремъл няма никаква представа как точно ще стане тази среща.

Vladimir Putin’s trying to flex by pushing for a meeting with Zelensky in Moscow, but Ukraine’s president SHUT IT DOWN, saying “no way” to the Kremlin’s invite! pic.twitter.com/nPWdBKH6sD — Scandal Observer (@sc_observer_) August 19, 2025

Москва все още няма ясна позицията за потенциална среща между двамата.

От реакцията на Кремъл на вчерашната лидерска среща в Белия дом не се разбира дали в Москва са склонни на среща между президентите Путин и Зеленски.

ВАШИНГТОН: Зеленски и Тръмп се срещнаха (ВИДЕО)

РАЗГОВОРИТЕ В БЕЛИЯ ДОМ НАПРЕДВАТ: Какво си казаха Тръмп и европейските лидери? (СНИМКИ+ВИДЕО)

ГАФ С ВКЛЮЧЕН МИКРОФОН: Чу се какво Тръмп наистина мисли за Путин! (ВИДЕО)

Кремъл отказа да се ангажира със среща между лидерите на Русия и Украйна, за която настоя президентът на Съединените щати. Съветникът на Владимир Путин по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков коментира уклончиво съдържанието на снощния телефонен разговор между Тръмп и Путин:

"Изказаха се в подкрепа на продължаването на преките разговори между делегациите на Русия и Украйна. В тази връзка … бе обсъдена идеята за това, че би следвало да бъде проучена възможността за повишаване на равнището на представителите на украинската и руската страна, т.е. на тези представители, които участват в споменатите преговори".

Без да потвърди или отрече готовността на Путин да разговаря със Зеленски, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че среща между руския и украинския президент трябва да бъде подготвена "много старателно".

В интервю за държавната телевизия "Россия 24" след лидерската среща в Белия дом Лавров подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да гарантира сигурността на Русия. И отново посочи, че разрешаването на "конфликта", както го нарича той, се крие в отстраняването на "първопричините"., информира БНР.

"Една от тези първопричини е фактът, че ангажиментите, дадени ни за предотвратяване на разширяването на НАТО на изток, от десетилетия се нарушават постоянно", посочи Лавров.

Лавров похвали американския президент Доналд Тръмп и екипа му за искреното желание да постигнат дългосрочен и траен мир в Украйна, за разлика от европейците:

"Президентът на Съединените щати и неговият екип наистина искат да постигнат резултат, който ще бъде дългосрочен, устойчив и надежден. За разлика от европейците, които при всяка възможност крещяха, че трябва да има прекратяване на огъня, след което ще продължат да доставят оръжие на Украйна", заяви Лавров.

Нападки срещу европейските лидери след срещата им с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом по повод войната в Украйна дойде и от бившия руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

По думите му "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" е неефективна, а европейските лидери са "благодарили и са се подмазали" на Тръмп, но не са успели да го надиграят.