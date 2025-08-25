Ч етирима журналисти са сред най-малко осем души, загинали в понеделник при удар срещу болница в южен Газа, сред които и фрийлансър, работил за Асошиейтед прес.

33-годишната Мариам Дага е работила на свободна практика за AP от началото на войната в Газа, както и за други медии, предаде АП.

Дага е отразявала усилията на лекарите в болница „Насер“ да спасят деца без предишни здравословни проблеми, които умират от глад.

Ал Джазира потвърди, че нейният журналист Мохамед Салам е сред загиналите при удара по болница „Насер“. Ройтерс съобщи, че техният оператор на свободна практика Хусам ал-Масри също е бил убит при атаката. Фотографът Хатем Халед, също контрактер на Ройтерс, е ранен, съобщи агенцията.

Войната между Израел и Хамас е един от най-кървавите конфликти за медиините работници – според Комитета за защита на журналистите (CPJ) за 22 месеца в Газа са убити общо 192 журналисти. За сравнение, във войната между Русия и Украйна до момента са убити 18 журналисти, според данни на CPJ.

Офисът на израелския премиер и израелската армия отказаха коментар по случая.