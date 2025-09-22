С чупена сушилня и разгорещен спор със съпругата му изкарали Лорънс Джон Рипъл извън контрол. Вместо да поправи уреда, той ѝ казал, че предпочита да отиде в затвора – и след това го доказал.

Рипъл спокойно влязъл в банка в Канзас Сити, взел близо 3000 долара и след това седнал във фоайето, за да чака ареста си. Когато охраната го попитала какво прави, той просто казал: „Аз съм човекът, когото търсите“.

В съда станало ясно, че Рипъл е страдал от депресия след сърдечна операция, което изиграло основна роля в шокиращото му решение.

Въпреки че е можел да получи няколко години затвор, съдията го осъдил на домашен арест, пробация, общественополезен труд и глоба.