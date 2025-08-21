О тровни морски същества ужасиха летовници!

Туристите в южната част на испанския бряг Коста Бланка бяха предупредени да не влизат в морето, след като бяха забелязани отровни морски същества, известни като сини дракони (Glaucus atlanticus).

Плуването бе забранено по 11-километров участък около Гуардамар дел Сегура, северно от Торевиеха. Кметът Хосе Луис Саез съобщи, че два екземпляра са открити на плажа Виверс и предупреди хората да не ги докосват заради силното им жило.

Ден по-късно забраната беше намалена до жълт код след специална операция по наблюдение.

Синият дракон е вид морски охлюв, който се храни с отровни медузи, като португалската корабна. Той съхранява техните отровни клетки, което го прави още по-опасен – ужилването може да причини болка, повръщане, гадене и алергични реакции.

Тези същества обикновено плуват по повърхността на океана, носени от вятъра, и често се изхвърлят на брега. Срещат се в топли и умерени води по цял свят, писа news.sky.com.

