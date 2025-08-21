О тровни морски същества ужасиха летовници!

Туристите в южната част на испанския бряг Коста Бланка бяха предупредени да не влизат в морето, след като бяха забелязани отровни морски същества, известни като сини дракони (Glaucus atlanticus).

Плуването бе забранено по 11-километров участък около Гуардамар дел Сегура, северно от Торевиеха. Кметът Хосе Луис Саез съобщи, че два екземпляра са открити на плажа Виверс и предупреди хората да не ги докосват заради силното им жило.

Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul. pic.twitter.com/Ksy21uADmO — José Luis Sáez (@JoseLSaezPastor) August 20, 2025

Ден по-късно забраната беше намалена до жълт код след специална операция по наблюдение.

Синият дракон е вид морски охлюв, който се храни с отровни медузи, като португалската корабна. Той съхранява техните отровни клетки, което го прави още по-опасен – ужилването може да причини болка, повръщане, гадене и алергични реакции.

Тези същества обикновено плуват по повърхността на океана, носени от вятъра, и често се изхвърлят на брега. Срещат се в топли и умерени води по цял свят, писа news.sky.com.