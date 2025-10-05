Б ританската депутатка и шеф на Комисията по външна политика Алиша Кърнс разтърси парламента с сензационно обвинение срещу Сръбската православна църква. Според Кърнс СПЦ участва в контрабанда на оръжие от Сърбия към Косово, като линейки превозват оръжия, които след това се укриват в православни храмове.

„Ситуацията със сигурността е критична. Нашите войници от мисията в КФОР потвърждават: линейките преминават границата и складират оръжие в църкви. Когато искаме проверка, процедурата се забавя, а линейката вече е напуснала мястото“, алармира Кърнс.

Депутатката изрази и силното си безпокойство, че Великобритания продължава да продава боеприпаси на Сърбия, въпреки разкритията.

Скандалът идва на фона на двегодишнината от терористичната атака в село Банска, Северно Косово, когато сръбска група, водена от приближения на президента Вучич Милан Радойчич, се укри в манастира. Тогава бе убит сержантът на Косовската полиция Африм Бунджаку. Разследванията разкриват, че въоръжената група е проникнала с модерни картечници и гранатомети от Сърбия и е оставила огромен оръжеен арсенал.

Алиша Кърнс наскоро се срещна с косовския премиер Албин Курти в Лондон, като въпросът за оръжейната контрабанда е бил сред ключовите теми.